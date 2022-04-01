В Карелии мужчина пытался пронести мимо кассы кассеты для бриться на 20 тысяч рублей

Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина, подозреваемого в краже из магазина.
По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. Группа задержания, находившаяся на маршруте патрулирования, прибыла на место вызова. К росгвардейцам обратился представитель охранной организации и сообщил, что неизвестный сложил в сумку товар и попытался незаметно пронести его мимо кассы.
Установлено, что мужчина похитил кассеты для бритья на сумму около 20 тысяч рублей. Личность нарушителя была установлена – им оказался 45-летний горожанин. Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина и передали его следственно-оперативной группе полиции.
Аналогичный инцидент был зарегистрирован в Кеми. Там 42-летняяженщина похитила из сетевого магазина алкоголь. Сотрудники районного отдела вневедомственной охраны передали нарушительницу полиции.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске подозреваемый в краже забыл всю добычу в камере хранения.
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