В Карелии мужчина пытался пронести мимо кассы кассеты для бриться на 20 тысяч рублей

Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина, подозреваемого в краже из магазина.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. Группа задержания, находившаяся на маршруте патрулирования, прибыла на место вызова. К росгвардейцам обратился представитель охранной организации и сообщил, что неизвестный сложил в сумку товар и попытался незаметно пронести его мимо кассы.

Установлено, что мужчина похитил кассеты для бритья на сумму около 20 тысяч рублей. Личность нарушителя была установлена – им оказался 45-летний горожанин. Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина и передали его следственно-оперативной группе полиции.

Аналогичный инцидент был зарегистрирован в Кеми. Там 42-летняяженщина похитила из сетевого магазина алкоголь. Сотрудники районного отдела вневедомственной охраны передали нарушительницу полиции.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске подозреваемый в краже забыл всю добычу в камере хранения.