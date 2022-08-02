В Карелии мужчина пытался убить приятеля ножницами

Житель Лахденпохья подозревается в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком расследует уголовное дело в отношении 35 - летнего жителя Лахденпохья, который подозревается покушении на убийство.

По данным следствия, в июне ночью в квартире в городе Лахденпохья подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с потерпевшим решил его убить. Он нанес не менее 5 ударов ножницам по голове и телу мужчины. Пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, и он остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии совершено убийство с особой жестокостью: на теле жертвы насчитали 70 ножевых ран.