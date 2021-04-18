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В Карелии мужчина разбил голову бывшей супруге на день рождения табуретом

Новости. Криминал
10:33, 19 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Жительница Питкяранты попала в больницу после того, как к ней на 50-летний юбилей пришел бывший муж, сообщили в МВД Карелии.

В питкярантскую полицию поступило сообщение от работников медицинского учреждения. К ним за помощью обратилась 50-летняя пациентка с травмой головы и множественными ушибами.

Полицейские выяснили, что в тот день женщина отмечала в кругу близких и знакомых юбилей. Поздравить её пришел и бывший супруг. Ближе к ночи гости стали расходиться, мужчина остался с хозяйкой наедине. Она настаивала, чтобы он тоже покинул квартиру, и его это разозлило. Мужчина схватил стоявший рядом табурет и ударил именинницу по голове. Она упала, табурет разломался на части, однако обидчик не остановился, взял другой табурет и нанёс ещё удары. Затем он ушёл, пострадавшая вызвала скорую помощь. Ей понадобилась госпитализация.

Подозреваемый был разыскан сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признался, что хотел примириться с бывшей супругой, но она его обидела.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлены в суд.

Ранее водитель в Карелии нечаянно сломал шею пьяному пассажиру.

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Комментарии

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udo
2021-04-19 10:38:35
Бьет, значит любит. Был недотёпой, им и остался.((
Гость
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