В Карелии мужчина разбил голову бывшей супруге на день рождения табуретом

Жительница Питкяранты попала в больницу после того, как к ней на 50-летний юбилей пришел бывший муж, сообщили в МВД Карелии.

В питкярантскую полицию поступило сообщение от работников медицинского учреждения. К ним за помощью обратилась 50-летняя пациентка с травмой головы и множественными ушибами.

Полицейские выяснили, что в тот день женщина отмечала в кругу близких и знакомых юбилей. Поздравить её пришел и бывший супруг. Ближе к ночи гости стали расходиться, мужчина остался с хозяйкой наедине. Она настаивала, чтобы он тоже покинул квартиру, и его это разозлило. Мужчина схватил стоявший рядом табурет и ударил именинницу по голове. Она упала, табурет разломался на части, однако обидчик не остановился, взял другой табурет и нанёс ещё удары. Затем он ушёл, пострадавшая вызвала скорую помощь. Ей понадобилась госпитализация.

Подозреваемый был разыскан сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признался, что хотел примириться с бывшей супругой, но она его обидела.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлены в суд.

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