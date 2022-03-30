В Карелии мужчина сбежал из магазина, прихватив парфюм (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска ищет мужчину, сбежавшего из магазина с товаром в руках.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины, который в минувшую субботу, 16 апреля, похитил парфюм с полки и выбежал из торгового зала. Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения.

«Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщать по телефонам полиции: 8911 427 69 69, 8953 542 00 88, 8909 178 52 54. Конфиденциальность гарантируется», — гласит текст обращения МВД.