В Карелии мужчина сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Нарушителю, сбившему пожилую женщину на переходе, вынесли приговор.

Сегежский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мужчине, который не уступил дорогу на переходе пожилой женщине и сбил ее. По данным пресс-службы судов, мужчину судили по статье о нарушении правил дорожного движения под влиянием алкоголя и причинении вреда здоровью другого человека. Нарушителю назначили 3 года принудительных работ с содержанием в исправительном центре, удержанием 5% заработной платы в доход государства и лишением права водить автомобиль на 2 года.

По предварительным данным, сегежанин решил сесть за руль автомобиля «Форд Фокус», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал по улице Антикайнена в городе Сегежа и решил не уступать дорогу пенсионерке, и сбил ее на пешеходном переходе.

Из-за аварии у потерпевшей возникли телесные повреждения и перелом бедра, который считается тяжким вредом здоровью. В ее пользу суд взыскал с нарушителя моральную компенсацию в виде 400 тысяч рублей.