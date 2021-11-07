В Карелии мужчина сдал в металлолом украденную наковальню

Сотрудники полиции раскрыли кражу из гаража в Муезерском районе.

В полицию Муезерского района поступило заявление от жителя одного из отдалённых поселков. Он сообщил, что из его гаража пропало имущество. Об этом информирует МВД.

Мужчина обнаружил, что замок на двери бокса взломан. На месте не оказалось металлической наковальни.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 44-летний односельчанин заявителя. Он не имеет постоянного заработка и промышляет незаконным сбором металлолома, за что ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что кражу денег с банковского счета через мобильное приложение раскрыли в Карелии.