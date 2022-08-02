В Карелии мужчина скончался после трех ударов ногой в голову

В Карелии предъявлено обвинение мужчине, который до смерти забил человека.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом информирует Следком Карелии.

ЧП произошло на улице в поселке Ляскеля Питкярантского района. По данным следствия, в июле этого года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим умышленно нанес ему три удара ногой в голову. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что пьяный хулиган в районе Карелии жестоко избил двух земляков и сжег дом.