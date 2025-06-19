В Карелии мужчина смертельно избивший своего друга получит наказание

Суд вынес приговор 34-летнему рецидивисту, который избил своего друга насмерть.

Сегодня, 26 июня, Кондопожский суд вынес приговор мужчине, который ранее обвинялся в убийстве своего друга. Об этом рассказали в пресс-службе судов.

В январе 2025 года 34-летний житель Кондопоги выпивал, находясь у друга в гостях. Во время застолья друзья поссорились, из-за чего гость решил избить своего друга. Удары в голову повлекли за собой черепно-мозговую травму, от которой мужчина скончался.

Суд вынес приговор по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Мужчине назначили длительный срок – более 8 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.