В Карелии мужчина совершил серию краж у родственницы, чтобы купить алкоголь

В конце декабря подозреваемый, имея доступ в жилище, проник в квартиру отсутствовавшей хозяйки, сообщает МВД Карелии. Оттуда он похитил продукты, алкоголь, куртку и рыбацкие сапоги. Общий ущерб оценивается в 10 тысяч рублей. Позже женщина также обнаружила пропажу из гаража: исчезли удочки для зимней рыбалки, поплавки и фонарь на сумму около 7 тысяч рублей.

Мужчина признался, что часть похищенного сбыл, чтобы добыть деньги на спиртное. Куртка и сапоги были у него изъяты. Также полиция выяснила, что он уже крал электроинструменты из этого же гаража в прошлом году.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее петрозаводчанин получил условный срок за кражу почти миллиона рублей со счета знакомого.