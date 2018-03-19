В Карелии мужчина убил знакомого из-за продуктов

Теперь обвиняемый может отправиться за решетку на 15 лет.

Как сообщили в республиканскому Следственном управлении, Сортавальский межрайонный следственный отдел Следственного комитета закончил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, в дневное время 19 июля 2017 года обвиняемый, находясь в городе Лахденпохья, проник в квартиру своего знакомого, для хищения продуктов питания. В этот момент хозяин квартиры был дома и обнаружил незваного гостя. Обвиняемый напал на мужчину и причинил ему телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Кроме этого, обвиняемый ранее уже совершал кражу имущества из указанной квартиры.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.