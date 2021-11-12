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В Карелии мужчина угнал у сестры автомобиль и уехал кататься по селу

Новости. Криминал
18:00, 09 Декабря 2021
фото: © pbs.twimg.com

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Жителю Прионежского района грозит 5 колонии за то, что он взял ключи от машины сестры и уехал к знакомым.

В Прионежском районе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем. Фигурантом дела стал 36-летний ранее уже имевший проблемы с законом местный житель,  сообщили в МВД Карелии.

В один из ноябрьских дней мужчина захотел покататься по селу на автомобиле, собственником которого является его 43-летняя сестра. Однако та не разделила энтузиазма родственника и запретила ему брать машину. Тогда он дождался, когда хозяйка иномарки отправится спать, затем взял с полки ключи и уехал к знакомым.

Утром, проснувшись, женщина обнаружила пропажу транспортного средства. Она сразу же позвонила брату и потребовала вернуть автомобиль, но тот проигнорировал её просьбы. Тогда сельчанка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Он дал признательные показания. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Рецидивисту грозит до 5 лет колонии.

Ранее в Карелии задержали угонщиков с накладными усами.

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