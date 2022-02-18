В Карелии мужчина угрожал полицейским и стал фигурантом уголовного дела

Житель Сортавалы подозревается в совершении преступления в отношении сотрудников полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в декабре 2021 года полицейские прибыли по вызову во двор жилого дома в Сортавале. Местная жительница сообщила, 39-летний мужчина, возможно, повредил колеса ее автомобиля.

Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не желал участвовать в разбирательстве. Он стал угрожать полицейским, обещая применить в их отношении насилие.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее жителя Карелии, угрожавшего зарезать полицейских, отдали под суд.