В Карелии мужчина украл 40 бутылок коньяка из кафе

В Петрозаводске возбудили уголовное дело по факту кражи из помещения кафе.

Ранее в полицию обратился владелец одного из городских кафе, находившегося на ремонте. Он рассказал, что на минувшей неделе, ночью, кто-то разбил окно в пристройке, забрался в помещение общепита и похитил 40 бутылок коньяка, а также шуроповерт, сварочный аппарат и мобильный телефон. Ущерб превысил 42 тыс. рублей.

Оперативники установили подозреваемого, 27-летнего жителя пригорода. Он трудился разнорабочим в данном заведении.

По версии полицейских, в тот день он доской разбил окно на первом этаже, проник внутрь, после чего похитил 40 бутылок коньяка и другое имущество.

"Шуруповерт и сварочный аппарат он сбыл и купил закуски, а мобильный телефон оставил для личного пользования", - рассказали в МВД Карелии.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.