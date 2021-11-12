В Карелии мужчина украл бензопилу и спрятал недалеко от места преступления

В Кемском районе полицейские за сутки нашли подозреваемого в краже из гаража.

В кемскую полицию поступило заявление от местного жителя о краже бензопилы. Ущерб составил 5 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники в дежурные сутки выяснили все обстоятельства произошедшего инцидента и личность подозреваемого. Так, ночью неизвестный, воспользовавшись молотком, отжал дверь гаража, проник внутрь и похитил электроинструмент. Похищенное имущество 34-летний кемлянин – спрятал неподалеку за гаражами, собирался вернуться за ним спустя некоторое время. Как он пояснил полицейским, инструмент он хотел продать, но не успел.

Бензопилу вернут владельцу, возбуждено уголовное дело о краже.

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