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В Карелии мужчина украл бензопилу и спрятал недалеко от места преступления

Новости. Криминал
17:20, 10 Декабря 2021
фото: © ki-news.ru

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В Кемском районе полицейские за сутки нашли подозреваемого в краже из гаража.

В кемскую полицию поступило заявление от местного жителя о краже бензопилы. Ущерб составил 5 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники в дежурные сутки выяснили все обстоятельства произошедшего инцидента и личность подозреваемого. Так, ночью неизвестный, воспользовавшись молотком, отжал дверь гаража, проник внутрь и похитил электроинструмент. Похищенное имущество 34-летний кемлянин – спрятал неподалеку за гаражами, собирался вернуться за ним спустя некоторое время. Как он пояснил полицейским, инструмент он хотел продать, но не успел.

Бензопилу вернут владельцу, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мужчина на севере Карелии зашел в подъезд чужого дома погреться и вынес лодку с топором.

 

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Комментарии

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кир
2021-12-10 17:23:49
В этом весь смысл его несчастной жизни. :)
Гость
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