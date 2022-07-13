В Карелии мужчина украл бутылку спиртного из магазина и спрятал на улице до приезда росгвардейцев

Помощь росгвардейцев понадобилась сразу в нескольких сетевых магазинах из-за попыток покупателей пронести товар мимо кассы.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Карелии, в Кеми за попытку выноса из магазина алкогольной продукции был задержан 40-летний местный житель. До прибытия росгвардейцев мужчина успел спрятать продукцию на улице.

В Сегеже наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал в сетевом магазине 18-летнего местного жителя. Он вынес из торгового зала пять бутылок коньяка, не оплатив их. Сумма ущерба составила порядка 2000 рублей.

А в Петрозаводске сотрудники службы охраны одного из сетевых магазинов вынуждены были подать сигнал «Тревога». Как пояснили представители торгового заведения прибывшей на место происшествия группе задержания, один из посетителей взял со стеллажа две банки энергетических напитков, продукты питания и канцелярские товары, положил в тряпичную сумку и прошел мимо кассы, не произведя оплату. Сумма ущерба составила порядка 1000 рублей. Задержан 19-летний петрозаводчанин.

Все нарушители переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее юную любительницу бесплатных энергетиков задержали в Петрозаводске.