В Карелии мужчина украл сбережения бабушки, пока она спала

В Пудожском районе полицейские по подозрению в краже задержали местного жителя, сообщает МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило сообщение от 90-летней жительницы одного из поселков. У нее были похищены сбережения. К пенсионерке пришел 36-летний внук. Она легла спать, а родственник оставался в квартире. Проснувшись, женщина обнаружила, что в комоде, где она хранила деньги, взломан замок. Исчезли 40 тысяч рублей.

Полицейские задержали внука потерпевшей. В прошлом мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что все похищенные деньги были потрачены на спиртное и продукты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.