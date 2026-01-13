В Карелии мужчина устроил разбой в магазине и покормил бездомного пса

Полиция Медвежьегорска задержала 36-летнего местного жителя, ранее судимого, по подозрению в вооружённом разбое. Мужчина угрожал ножом пожилой продавщице, отказавшись оплатить товары. Также он подозревается в краже из другого магазина.

Инцидент произошёл в одном из местных магазинов, сообщает МВД Карелии. По данным правоохранительных органов, подозреваемый, находясь в торговом зале наедине с продавщицей, выбрал две пачки сигарет и две бутылки пива на сумму более 700 рублей. На требование оплатить товар он в ответ достал нож и несколько раз помахал им перед лицом испуганной женщины, после чего скрылся с похищенным.



В ходе разбирательства полиция установила, что задержанный ранее совершил кражу из другого магазина. Там он похитил продукты на общую сумму 2500 рублей, включая сок, хлеб, алкоголь и упаковку сарделек, которыми, по его словам, накормил бездомную собаку, а некоторые продукты употребил сам. Вину по этому эпизоду мужчина также признал.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее в Карелии молодой человек, «взявший прокатиться» из подъезда чужой велосипед, может получить до 5 лет лишения свободы.