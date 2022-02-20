В Карелии мужчина, устроивший кровавую бойню на рыбалке, получил 9 лет колонии

Житель поселка Паданы Медвежьегорского района, зарезавший своего приятеля в рыбацкой избушке на озере Сегозеро, отправится в колонию строгого режима.

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя поселка Паданы Медвежьегорского района. Он признан виновным в убийстве, сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что 61-летний мужчина, находясь в рыбацкой избушке, расположенной на острове в акватории Сегозеро, поссорился с приятелем после совместного распития спиртных напитков. Он несколько раз ударил ножом своего оппонента. Истекающий кровью рыбак смог на лодке добраться до большой земли, но от полученных ран скончался на берегу озера.

Подсудимый вину в совершении указанного преступления признал частично, однако суд счел представленные стороной гособвинения доказательства достаточными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии женщина зарезала бывшего мужа, защищаясь от побоев.