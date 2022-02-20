890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
Новое
Сегодня 16:29
Появились разъяснения, как пенсионеры могут разово получить сотни тысяч рублей из накоплений в ПФР 1
Сегодня 09:00
Врачи в Карелии борются за жизнь 8 крайне тяжелых больных коронавирусом 4
Сегодня 09:24
В Петрозаводске автоледи сбила 13-летнего пешехода и уехала с места ДТП 4
Сегодня 09:22
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УБОРКА СТАРЫХ АВТО С УЛИЦ ГОРОДА, ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА И СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
20.02.2022 19:00

В Карелии мужчина, устроивший кровавую бойню на рыбалке, получил 9 лет колонии

Новости. Криминал
16:34, 21 Февраля 2022
фото: © СУ СК РФ по Нижегородской области

Новости партнеров

Житель поселка Паданы Медвежьегорского района, зарезавший своего приятеля в рыбацкой избушке на озере Сегозеро, отправится в колонию строгого режима.

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя поселка Паданы Медвежьегорского района. Он признан виновным в убийстве, сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что 61-летний мужчина, находясь в рыбацкой избушке, расположенной на острове в акватории Сегозеро, поссорился с приятелем после совместного распития спиртных напитков. Он несколько раз ударил ножом своего оппонента. Истекающий кровью рыбак смог на лодке добраться до большой земли, но от полученных ран скончался на берегу озера.

Подсудимый вину в совершении указанного преступления признал частично, однако суд счел представленные стороной гособвинения доказательства достаточными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии женщина зарезала бывшего мужа, защищаясь от побоев.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-21 16:58:31
Зверство нашего человека нельзя оценить и оправдать. Ничего он не боится. Достоин только смерти, человечные наши.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта

Аналитика

Сегодня 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 3
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 2
Сегодня 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»