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В Карелии мужчина уволился с предприятия по собственному желанию после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
09:16, 07 Июня 2022
фото: © hibiny.com

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В прокуратуру Сегежского района обратился местный житель с просьбой проверить законность его увольнения.

По словам мужчины, он был уволен по инициативе работодателя из-за отсутствия на рабочем месте более 4-х часов. При этом причина его отсутствия не выяснялась, рассказали в прокуратуре республики.

Как установлено в ходе проверки по обращению, сегежанин не имел возможности исполнять свои трудовые функции, поскольку находился на больничном. Руководитель предприятия об этом знал, но все равно уволил работника.

Прокуратурой Сегежского района приняты меры прокурорского реагирования, благодаря которым с работником произведен расчет в соответствии трудовым законодательством, в трудовую книжку внесены изменения: основание увольнение изменено на увольнение по собственному желанию.

Кроме того, должностное лицо, ответственное за указанное нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, в Карелии прокурор помог полировщику камня выбить деньги у бывшего работодателя

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