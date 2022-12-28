В Карелии мужчина воткнул нож в спину бывшему приятелю своей сожительницы из-за ревности

В поселке Лоухи пьяное застолье двух мужчин и женщины закончилось обращением за медицинской помощью.

В больницу Лоухского району поступило сообщение о том, что врачебная помощь требуется местному жителю. Он поступил в учреждение с ножевым ранением в спину. В причинах произошедшего разобрался участковый уполномоченный полиции, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснялось, в тот декабрьский вечер в одной из квартир поселка собрались трое — двое мужчин и женщина. При этом хозяйка жилья когда-то состояла в личных отношениях с гостем, о чем знал ее нынешний спутник жизни. Общение сопровождалось употреблением алкоголя. Мужчина стали выяснять отношения, сгущалась атмосфера ревности. В итоге 35-летний гость решил покинуть застолье, встал из-за стола, и, повернувшись, собрался уйти. В этот момент, по версии полиции, 38-летний хозяин дома схватил кухонный нож и нанес два удара сопернику.

В настоящее время решается вопрос о квалификации преступного деяния, которая будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, житель Карелии, освободившийся из колонии раньше срока, воткнул отвертку в шею приятелю.