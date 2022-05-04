В Карелии мужчина воткнул нож в живот супруге и вызвал скорую

В Медвежьегорске семейный конфликт закончился уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Медвежьегорска. Так, 61-летняя местная жительница вернулась домой и на кухне застала мужа за распитием алкоголя. Началась ссора. По версии полиции, в ходе выяснения отношений 63-летний мужчина взял нож и ударил им жену в живот. Та, увидев кровь, потеряла сознание и упала на пол. Подозреваемый, испугавшись, сразу же вызвал бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали пациентку и диагностировали непроникающее колото-резанное ранение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, мужчина зарезал приятеля на Пасху в лесном домике на острове в Карелии.