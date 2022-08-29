В Карелии мужчина вышел из кафе и пропал

Добровольцы приступили к поискам мужчины, который исчез после посещения сортавальского кафе.

Добровольцы поискового отряда «Длинный берег» ищут жителя Сортавалы Алексея Алексеева 1974 года рождения. В паблике добровольцев размещены телефоны для связи с полицией и поисковиками. По указанным номерам просят звонить тех, кому известно что-либо о местонахождении пропавшего мужчины.

Сообщается, что поздним вечером десятого сентября мужчина находился в кафе «Аркобалено» в Сортавале. Оттуда он ушел в неизвестном направлении и пропал.

Мужчина был одет в болоньевую куртку в крупную клетку, рабочие брюки, на ногах у пропавшего были светлые кроссовки.