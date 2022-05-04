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В Карелии мужчина вышел из колонии за убийство и зарезал еще двоих приятелей

Новости. Криминал
09:32, 11 Мая 2022
фото: © shutterstock.com

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В Сегеже будут судить 43-летнего рецидивиста, обвиняемого в убийстве двух мужчин и краже.

В Сегеже завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего местного жителя в убийстве двух человек и краже. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в июле 2021 года в одной из квартир в Сегеже после совместного употребления спиртных напитков между тремя мужчинами произошла ссора. В результате конфликта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить своих знакомых. В качестве орудия использовал нож, которым нанес приятелям удары в грудь. От ранений мужчины скончались на месте происшествия.

После совершения убийства обвиняемый выбросил нож в мусорный контейнер. В ходе допроса он свою вину признал. Пояснил следователю, что один из потерпевших его оскорбил, что и послужило причиной конфликта. В ходе обыска в квартире у обвиняемого обнаружены золотая цепочка потерпевшего и сотовый телефон, которые он похитил у убитых приятелей.

Также следствием установлено, что обвиняемый ранее уже был судим за совершение убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, отбывал наказание в местах лишения свободы. После освобождения из колонии обвиняемый совершил кражу и, отбывая условный срок наказания за кражу, совершил данное преступление.

В период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина воткнул нож в живот супруге и вызвал скорую.

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