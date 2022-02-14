В Карелии мужчина забил насмерть знакомого

В Медвежьегорске застолье закончилось гибелью человека.

Медвежьегорский суд приговорил 37–летнего мужчину к шести годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом информирует Следком Карелии.

Установлено, что в октябре 2020 года, находясь в компании знакомых людей и распивая спиртные напитки, подсудимый из личных неприязненных отношений к своему знакомому умышленно нанес ему множественные удары рукой и ногой по голове и телу. В результате нанесения травм наступила смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, что на лесозаготовках в Карелии зарезали рабочего.