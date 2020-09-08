Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водителя госпитализировали в БСМП Петрозаводска после группового ДТП (ВИДЕО) 2
08.09.2020 16:44
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление 11
08.09.2020 08:20
Пьяный водитель разъезжал на мопеде по ночной деревне
08.09.2020 07:25
Свыше 180 тысяч россиян на сегодняшний день болеют COVID-19
08.09.2020 10:35
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии 3
08.09.2020 08:50

В Карелии мужчина забил сожительницу до смерти

Новости. Криминал
06:40, 09 Сентября 2020
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin
Загрузка...

В Беломорске будут судить 42-летнего мужчину, который до смерти избил свою сожительницу, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 27 мая обвиняемый дома распивал спиртное вместе со своей гражданской женой у себя дома в Беломорске. За столом между "супругами" произошел конфликт, который закончился избиением женщины. Сожитель нанес ей руками множественные телесные повреждения, после чего она попала в больницу, где умерла.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за имущественные преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в Следкоме републики.

За данное преступление мужчина может быть осужден на 15 лет.

Ранее в Карелии осудили рецидивиста, зарезавшего родного отца на глазах у матери.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»