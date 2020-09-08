В Карелии мужчина забил сожительницу до смерти

В Беломорске будут судить 42-летнего мужчину, который до смерти избил свою сожительницу, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 27 мая обвиняемый дома распивал спиртное вместе со своей гражданской женой у себя дома в Беломорске. За столом между "супругами" произошел конфликт, который закончился избиением женщины. Сожитель нанес ей руками множественные телесные повреждения, после чего она попала в больницу, где умерла.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, ранее судимого за имущественные преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в Следкоме републики.

За данное преступление мужчина может быть осужден на 15 лет.

Ранее в Карелии осудили рецидивиста, зарезавшего родного отца на глазах у матери.