В Карелии мужчина зарезал человека на территории рыбного хозяйства

В Кондопоге мужчина арестован по подозрению в убийстве, сообщает Следком Карелии.

Кондопожские следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует Следком.

По данным следствия, 8 декабря этого года подозреваемый на территории рыбного хозяйства в районе деревни Вохтозеро Кондопожского района причинил ножевое ранение потерпевшему, от которого он скончался. В этот же день подозреваемый задержан.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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