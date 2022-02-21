В Карелии мужчина зарезал собственного сына

Житель Пряжинского района в ходе ссоры убил своего сына.
Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в феврале 2022 в поселке Крошнозеро Пряжинского района. По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры со своим сыном ударил его ножом в живот. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, в Карелии мужчина, устроивший кровавую бойню на рыбалке, получил 9 лет колонии.
Комментарии