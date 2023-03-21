В Карелии мужчина зарубил знакомую топором и закопал ее тело в снегу

Житель поселка Ильинский обвиняется в убийстве женщины.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Олонецком районе, сообщили в Следкоме Карелии. По предварительным данным, трагедия произошла в ночь с 18 на 19 марта в квартире, находящейся в жилом доме поселка Ильинский. Мужчина в ходе ссоры ударил свою знакомую топором по голове. Женщина скончалась на месте. Ее тело женщины было обнаружено закопанным в снегу. Топор нашли в мусорном контейнере.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 34 — летний мужчина. С ним проводятся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Задержанному предъявлено обвинение. 21 марта по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

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