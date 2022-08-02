В Карелии мужчина «защитил» друга в суде и получил штраф в 30 тысяч рублей

Житель Прионежского района осужден за дачу заведомо ложных показаний, сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что в июне прошлого года подсудимый принимал участие в судебном заседании как свидетель по уголовному делу по обвинению его знакомого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Причем фигурант был уже ранее наказан за пьяную езду. В ходе допроса мужчина выступил в защиту своего приятеля, сообщив, что за рулем на самом деле находился он сам. По его словам, только после остановки автомобиля по требованию сотрудников ГИБДД он и подсудимый пересели на заднее сидение автомобиля, чтобы избежать возможной ответственности за управление в состоянии опьянения. Лжесвидетельство было обусловлено тем, что мужчина сам ранее не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности за пьяную езду. Таким образом, уголовное преследование в отношении него в данной ситуации было невозможно, отметили в прокуратуре республики.

Вместе с тем, на основании совокупности доказательств обвинения суд вынес по рассматриваемому делу обвинительный приговор. Друг подсудимого получил наказание в виде лишения свободы на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Показания «защитника» были опровергнуты. Он сам стал фигурантом уголовного дела за дачу ложных показаний.

В результате Петрозаводский городской суд оштрафовал лжесвидетеля на 30 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, житель Карелии пытался выгородить друга-вора в суде и сам был осужден.