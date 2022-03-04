В Карелии мужчину будут судить за двойной удар по телу полицейского

В Медвежьегорском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Медвежьегорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49–летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом информирует Следком Карелии.

По версии следствия, 12 января обвиняемый находился в помещении железнодорожного вокзала ст. Медвежья Гора. Как сообщают в Следкоме, он не выполненил правил поведения при введении режима повышенной готовности.

После требований сотрудника полиции проследовать в помещение отдела внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении обвиняемый из-за возникшей неприязни к сотруднику полиции, вызванной нежеланием подчиняться, дважды нанес удары кулаком по телу полицейского.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске полицейский попросил мужчину на вокзале надеть маску и получил от агрессивно настроенного антимасочника два удара кулаком.