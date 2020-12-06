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В Карелии мужчину оштрафовали за травяную подстилку

Новости. Общество
18:40, 07 Декабря 2020
фото: pxhere.com/ru/photo/579897 / CC0 Public Domain
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Хозяин земли несколько лет не ухаживал за участком и за это был оштрафован, рассказали в Россельхознадзоре Карелии.

В августе Управление Россельхознадзора по Карелии провело плановую выездную проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1,8 га, расположенного в Суоярвском районе и принадлежащего жителю Карелии.

По виду сельскохозяйственных угодий земельный участок относится к пашням. Проверка показала, что на участке долгое время не ведется хозяйственная деятельность, связанная с сельхозпроизводством. Участок покрыт травяной подстилкой из трав прошлых лет и травостоем высотой до 1,5 метров. Кроме того, участок частично зарос древесно-кустарниковой растительностью.

За нарушение земельного законодательства владелец участка был привлечен к ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.

После завершения проверки гражданин принял решение отказаться от права собственности на земельный участок в пользу муниципального образования.

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Комментарии

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Njkdez
2020-12-07 20:04:06
Из прочитанного, у гражданина был участок который он не пахал, его оштрафовали, он отказался от участка. Участок перешел муниципалитету. Вопрос, зачем муниципалитету пахать участок? По итогу то шо получили? Полагаю по факту ИБД (имитация бурной деятельности) проверяльщиков не более.
кир
2020-12-07 18:43:12
Это не штраф. Нахапали земли и квартир. На земле работать надо, а квартиры сдавать можно, живя, например, в Финляндии.
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