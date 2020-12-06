В Карелии мужчину оштрафовали за травяную подстилку

Хозяин земли несколько лет не ухаживал за участком и за это был оштрафован, рассказали в Россельхознадзоре Карелии.

В августе Управление Россельхознадзора по Карелии провело плановую выездную проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1,8 га, расположенного в Суоярвском районе и принадлежащего жителю Карелии.

По виду сельскохозяйственных угодий земельный участок относится к пашням. Проверка показала, что на участке долгое время не ведется хозяйственная деятельность, связанная с сельхозпроизводством. Участок покрыт травяной подстилкой из трав прошлых лет и травостоем высотой до 1,5 метров. Кроме того, участок частично зарос древесно-кустарниковой растительностью.

За нарушение земельного законодательства владелец участка был привлечен к ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.

После завершения проверки гражданин принял решение отказаться от права собственности на земельный участок в пользу муниципального образования.