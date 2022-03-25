В Карелии мужчину подозревают в краже ящика с инструментами и ноутбука

Полиция подозревает жителя Пудожа в совершении имущественных преступлений.

В отдел полиции Пудожского района с заявлением о краже обратился 59-летний горожанин. Он сообщил, что из его квартиры пропал ящик с ручным инструментом. Об этом информирует МВД.

Полицейские установили личность подозреваемого — 34-летнего ранее судимого приятеля заявителя. Он признался в содеянном и рассказал, что в один из мартовских дней зашёл к товарищу в гости. В коридоре мужчина приметил ящик с инструментами и, пока никто не видит, забрал его, затем сбыл за 1 000 рублей, которые в дальнейшем потратил на алкоголь.

Кроме того, полицейские установили, что пудожанин также причастен к краже ноутбука, принадлежащего сожительнице потерпевшего. По версии следствия, житель города совершил имущественное преступление в ходе застолья, воспользовавшись тем, что пара отправилась спать. Причинённый ущерб составил 8 000 рублей.

Сотрудники МВД выяснили местонахождение похищенного имущества. В ближайшее время оно будет возвращено владельцам.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

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