В Карелии мужчину подозревают в ночной краже мобильника с больничной тумбочки

В Сегеже полицейские расследовали кражу с причинением потерпевшему значительного ущерба.

Следователи полиции Сегежского района завершили расследование уголовного дела о краже, совершённой с причинением значительного ущерба. Об этом информирует МВД.

Преступление произошло в лечебном учреждении. Ночью 37-летний пациент заглянул в одну из палат и, по версии следствия, похитил с тумбочки мобильный телефон. Потерпевший утром долго искал гаджет. Затем одолжил телефон для того, чтобы дозвониться на свой мобильник. Ему ответил неизвестный и сообщил, что вернёт похищенное за вознаграждение. На назначенную встречу злоумышленник действительно пришёл с похищенным гаджетом, но его ждал полицейский.

Сотрудник МВД узнал в мужчине ранее неоднократно судимого сегежанина. Он был доставлен в отдел полиции, где выдал телефон и дал признательные показания. Оказалось, что обвиняемый был знаком с потерпевшим по школьным годам; в ходе следствия он заявил, что не совершил бы проступок, будучи осведомлённым, кому принадлежит телефон.

Стоимость похищенного — более 6 900 рублей — представляет значительный ущерб для потерпевшего. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в грабеже не рассчитал силы, пытаясь забрать мобильник у жителя Петрозаводска.