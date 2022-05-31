В Карелии мужчину подозревают в попытке выгородить знакомого в суде

Следователи считают, что выступавший в суде свидетель попытался выгородить знакомого и дал ложные показания.

Сегежские следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в даче заведомо ложных показаний свидетеля. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, подозреваемый дал заведомо ложные показания в ходе допроса в качестве свидетеля на суде. Там рассматривалось уголовное дело по обвинению знакомого мужчины в покушении на изнасилование и умышленном повреждении чужого имущества. Подозреваемый отрицал факт совершения преступления подсудимым.

Суд опроверг показания свидетеля, признал их недостоверными и вызванными желанием помочь подсудимому избежать уголовной ответственности.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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