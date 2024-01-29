В Карелии мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство по неосторожности

Житель Сегежского района в ходе ссоры со своей сожительницей избил ее.

Как сообщили в Следкоме Карелии, собранные следователями Сегежи доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему мужчине. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

После распития спиртного в квартире жилого дома в поселке Надвоицы 14 февраля 2023 года подсудимый в ходе ссоры со своей сожительницей избил ее. Через некоторое время от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В источнике отметили, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступление против личности, освободился из мест лишения свободы в июле 2022 года.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.