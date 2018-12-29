В Карелии мужчины получили штраф за рубку трех сосен

Жители Пудожского района срубили три сосны и ответили за это перед судом, сообщили в районном суде.

Мужчины незаконно срубили три сосны, произраставших в одном из кварталов Коловского участкового лесничества, общим объемом 0,7 куб м, в результате чего окружающей среде причинен материальный ущерб в значительном размере на сумму более 9 тысяч рублей.

Обвиняемые материальный ущерб возместили полностью.

Уголовное дело прекращено. Обвиняемым назначен штраф в размере 7 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.