В Карелии мужчины разгромили витрину магазина

Инцидент случился в центре Костомукши в ночь на минувшую субботу, сообщили в Росгвардии Карелии.

Нарушителей задержал отряд вневедомственной охраны. Один из граждан, 43-летний мужчина, в этом году уже привлекался по статье появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ущерб устанавливается.