В Карелии на 10 процентов оказался превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу

В последнюю неделю весны на карантин в республике вышли две группы в детских садах.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю, м 26 мая по 1 июня, в Карелии было зарегистрировано 6 случаев заболевания Covid-19 и 2669 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, 1348 из которых — в Петрозаводске.

Таким образом, показатель заболеваемости в республике был равен 56,68 на 10 тысяч населения, эпидемический порог оказался превышен на 10%.

Из-за ОРВИ и гриппа на карантин вышли 2 группы в детских садах Карелии.