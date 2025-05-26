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В Карелии на 10 процентов оказался превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу

Новости. Медицина
07:40, 03 Июня 2025
фото: © mufid majnun / unsplash

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В последнюю неделю весны на карантин в республике вышли две группы в детских садах.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю, м 26 мая по 1 июня, в Карелии было зарегистрировано 6 случаев заболевания Covid-19 и 2669 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, 1348 из которых — в Петрозаводске.

Таким образом, показатель заболеваемости в республике был равен 56,68 на 10 тысяч населения, эпидемический порог оказался превышен на 10%.

Из-за ОРВИ и гриппа на карантин вышли 2 группы в детских садах Карелии.

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