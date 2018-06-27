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Новости. Общество
06:40, 27 Июня 2018

В Карелии на 100 юношей приходится 97 девушек

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Карелиястат опубликовал данные о молодежи республики.

В среду, 27 июня, отмечается День молодёжи России. В этом году праздник отметят в шестидесятый раз.

"В Карелии по состоянию на 1 января 2018 года проживало 96,8 тысячи человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляло менее пятой части (15,5%) населения республики, из них 50,6% - мужчины и 49,4% - женщины. По соотношению полов на 100 юношей приходится 97 девушек", - отмечается в сообщении Карелиястата.

По данным проводимых в 2017 году ежемесячных обследований населения, каждый второй из молодых людей занят трудовой деятельностью (57,3%), 8,4% – безработные, 34,3% – молодые люди, не входящие в состав рабочей силы.

В 2017 году численность всего занятого населения республики составила 291,9 тысячи человек, в том числе молодёжи в возрасте до 30 лет – 61,2 тысячи человек (каждый пятый из числа занятых).

Средний возраст занятой молодёжи составляет 25 лет. Наиболее высока доля молодёжи среди занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (34,5%), в деятельности финансовой и страховой (31,7%), а также в торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (29,8%).

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