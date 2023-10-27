В Карелии на 81% увеличилось число вакансий с ежедневными выплатами

Жителям республики стали чаще предлагать ежедневную оплату труда.
Служба исследований платформы hh.ru проанализировала вакансии в Карелии за 2023 год.
Результаты показали, что бизнес Карелии стал чаще предлагать ежедневные выплаты. Число вакансий с возможностью получать зарплату каждый день в республике за год выросло на 81%, с еженедельными выплатами — на 1%.
В целом по стране ситуация аналогичная: работодатели указали, что готовы ежедневно выплачивать зарплату в 154 000 вакансий. Это на 107% больше, чем в 2022-м.
Как отметили в источнике, число вакансий с еженедельной выплатой зарплаты за год также выросло на 106% до 180 000 предложений о работе — в целом по России.
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