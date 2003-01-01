В Карелии на берегу Ладоги строят новый эко-отель

На сегодняшний день уже возведено главное здание, где идут внутренние отделочные работы.

В живописной деревне Хийденсельга Питкярантского округа началось строительство современного эко-отеля «На Природу». Объект возводится на берегу реки Янисйоки, впадающей в Ладожское озеро.

Как отмечает генеральный директор компании ООО «На природу» Виталий Ваганчук, место выбрано не случайно.

— Это сердце Северного Приладожья с его суровой природой. Здесь сосредоточено всё, за что любят Карелию: мощь Ладоги, шхеры, тишина и леса. Наша задача — дать гостям ощутить эту уникальную природу без потери в качестве сервиса, — пояснил он.

На сегодняшний день уже возведено главное здание, где идут внутренние отделочные работы. В нём разместятся 16 видовых номеров, спортивный зал и ресторан на 100 мест с панорамой на гору Хийденвуори. Параллельно начато строительство банного комплекса с уличными подогреваемыми бассейнами.

В дальнейшем на территории появятся коттеджи, детский клуб и конференц-центр. Проект реализуется при поддержке Корпорации развития Карелии.

