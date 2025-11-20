В Карелии на берегу Ладожского озера начали создавать новый туристический комплекс

Инвестиционный проект объемом 40 млн рублей реализуется в Карелии при поддержке Корпорации развития.

В Питкярантском округе Карелии дан старт подготовительным работам по созданию нового туристического комплекса «Усадьба Ладога». Проект компании ООО «Ладога Групп» будет реализован в деревне Острова Лункулансаари на берегу Ладожского озера. Об этом сообщает Корпорации развития Карелии, которая с весны текущего года ведет сопровождение проекта.

Общий объем инвестиций в создание современной базы отдыха оценивается в 40 миллионов рублей. Реализация проекта рассчитана на три года. Ключевой целью инвестора является строительство туристического объекта, который предложит гостям высокий уровень сервиса и при этом органично впишется в природный ландшафт побережья.

— На данный момент на объекте полным ходом идут подготовительные работы: мы проводим планировку территории, уточняем инженерные коммуникации и готовим площадку под строительство домов. Все работы выполняются в соответствии с графиком, и мы надеемся, что уже во втором квартале 2028 года сможем встречать первых посетителей, — поделился генеральный директор ООО «Ладога Групп» Алексей Григорьев.

Инфраструктура будущей усадьбы будет включать четыре комфортабельных гостевых дома, оснащенных мини-кухнями, санузлами и саунами, а также палаточный городок на шесть мест. Для максимального комфорта отдыхающих у каждого дома будет обустроена собственная гриль-зона.

На текущем этапе инвестор уже завершил разработку проектной документации. Заключен договор на технологическое присоединение к электросетям, ведутся работы по планировке участка и подъездных путей. Места расположения будущих домов уже вынесены в натуру. В ближайшей перспективе компания планирует получить официальное разрешение на строительство и осуществить подключение к электрическим сетям.

Ранее мы рассказывали, как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес.