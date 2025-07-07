В Карелии на берегу озера Сямозеро появились новый глэмпинг и аквапарк

На обновленной базе появились глэмпинг-палатки, купольные беседки, снегоходы и многое другое.

В Карелии обновили территорию базы отдыха «Северное сияние». Объект занимает 5,5 гектаров в сосновом бору на песчаном берегу озера Сямозеро. Петрозаводчанам нужно проехать всего 87 километров, чтобы туда добраться.

Как рассказали в Минэкономразвития Карелии, обновлением туробъекта активно занимались с 2024 года. База получила 10 миллионов рублей в качестве государственной субсидии, что позволило значительно увеличить список услуг для комфортного отдыха.

На сегодняшний день гости комплекса могут пожить как в новых глэмпинг-палатках, так и в купольных беседках (их целых 6 штук). Также они могут расположиться в летних домиках, номерах в гостинице и коттеджах с панорамными окнами на озеро.

Уже в этом году любители активного отдыха смогут опробовать летом новые катера или гидроциклы, а зимой их заменят снегоходы. Песчаный пляж полностью обновили, и теперь он оборудован для отдыха загорающих. Также появились пирс и ангар для техники. Доступно множество дополнительных услуг: бани, чаны, лодки. Есть и новый спа-комплекс с бассейнами и саунами.

На базе есть место и для семей с детьми. Для маленьких гостей здесь разместили детскую площадку и игровую комнату, батут и игровой комплекс, мини-зоопарк, большой надувной батут и единственный в Карелии, как утверждают в Минэке, аквапарк. Кроме того, на территории базы работает кафе и просторный банкетный зал на 200 мест.

Руководитель проекта Сергей Есютов очень рад обновленному туробъекту:

– Поддержка государства была очень важна при реализации проекта, мы очень много смогли сделать на полученные средства. Но мы не стоим на месте, а все время развиваемся. В ближайшее время запускается банкетный зал и купольная беседка на озере с живописным видом на Сямозеро, а также этим летом запускаем глэмпинг-городок на 20 палаток,– прокомментировал он.

Такое развитие компании стало возможно благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» (с 2025 года – нацпроект «Туризм и гостеприимство»).