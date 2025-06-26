В Карелии на дороге «Суоярви–Койриноя» дорожники начали укладывать асфальт

В Суоярвском округе приступили к укладке верхнего слоя асфальта на дороге.

В Суоярвском округе начали укладывать верхний слой асфальта на автодороге «Суоярви–Койриноя» недалеко от поселка Лоймола. Как рассказали на сайте правительства Карелии, ремонт дороги происходит в рамках национального проекта.

Заключительным этапом станет установка дорожных знаков. Параллельно обустраивают тротуары, которых ранее не было. Дорожники планируют завершить все работы к августу.

Дорога соединяет Суоярвский и Питкярантский округа и связывает поселок с административным центром Суоярви. По этому маршруту возят детей из соседних населенных пунктов в школу Лоймолы. В поселке есть фельдшерско-акушерский пункт, почта и пожарная часть. В 2024 году на этой автодороге проходили выторфовка и замена труб.