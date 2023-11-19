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В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева, организованный для мигрантов

Новости. Общество
16:38, 20 Ноября 2023
фото: © Imago / ТАСС

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Мигранты массово прибыли к международному пункту пропуска Люття (Вартиус).

В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева, недавно организованный для мигрантов, прибывших к международному пункту пропуска Люття (Вартиус), сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на информацию от пресс-службы республиканского управления МЧС.

«Вчера у нас был там мобильный пункт обогрева. На сегодня уже ничего нет, наши сотрудники не привлекаются, потому что вчера всех увезли на автобусах оттуда», — сказал собеседник агентства.

Вечером 19 ноября глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов сообщил, что в населенный пункт, где остался один из действующих в настоящее время КПП, прибывают иностранцы, желающие попасть в Финляндию. Для них оборудовали пункт обогрева в месте проверки документов.

Жители Костомукши в соцсетях сообщали о беженцах, которые скопились на въезде в приграничный город. Они прибывали туда на автомобилях и велосипедах, шли пешком.

Сообщалось, что в Финляндии в Вартиусе начали на границе возводить дополнительные заборы и другие заграждения, призванные обеспечить защиту пограничного пункта пропуска от неконтролируемого наплыва иммигрантов.

Напомним, правительство Финляндии решило закрыть на границе с Россией в ночь на 18 ноября переходы на юго-востоке страны — Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. Из-за закрытых границ пострадала жительница Карелии

Ранее появилось видео задержания беженцев в Вяртсиля на границе с Карелией.

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