В Карелии на карантин закрыли школу и 131 класс

В Карелии отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
По данным Роспотребнадзора республики, за неделю с 2 по 8 февраля зарегистрировано 5 525 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, а также 40 случаев коронавирусной инфекции.
Случаев ОРВИ выявлено на 133 больше, чем неделей ранее. Тем не менее, общий уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 39,12%.
В связи с высокой заболеваемостью полностью закрыта на карантин одна школа в Пудоже. В 34 школах республики на карантин ушел 131 класс. (Петрозаводск, Сортавала, Костомукша, Кемский, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пряжинский, Суоярвский районы). Также закрыты 15 групп в семи детских садах в городе Сортавала, Пудожском, Медвежьегорском, Олонецком, Суоявском, Лоухском районах.
При мониторинге циркуляции вирусов специалисты выделили риновирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, COVID-19 и вирусы гриппа А.
