В Карелии на карантин закрылись 16 классов и 6 детсадовских групп

В республике выросло число заболевших ОРВИ, эпидемиологический порог превышен почти на 30%.

По информации Роспотребнадзора, в республике за неделю зарегистрировано 6 246 случаев заболевания ОРВИ, что на 29,3% выше эпидемиологического порога.

По сравнению с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 15,4%.

В Петрозаводске заболеваемость также выросла на 14,1%. За неделю было зарегистрировано 3 100 случаев заболевания ОРВИ, эпидемиологический порог был превышен на 4,6%.

Из-за повышенной заболеваемости на карантин были закрыты 16 классов в школах Петрозаводска, Сортавалы и Прионежского района, а также 6 групп в детских садах Сортавалы, Беломорска и Кеми.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 58 человек.