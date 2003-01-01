В Карелии на мужчину завели два уголовных дела за хранение пороха и патронов

Сотрудники полиции Беломорска изъяли у 49-летнего местного жителя около 500 граммов пороха и патроны для нарезного оружия, которые он незаконно хранил в своей квартире. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела.

фото: © Столица на Онего/ Иллюстративное фото