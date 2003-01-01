В Карелии на мужчину завели два уголовных дела за хранение пороха и патронов

Сотрудники полиции Беломорска изъяли у 49-летнего местного жителя около 500 граммов пороха и патроны для нарезного оружия, которые он незаконно хранил в своей квартире. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела.
Как рассказали в МВД Карелии, информация о незаконном хранении взрывчатых веществ поступила в полицию в рамках оперативно-розыскных мероприятий. При обыске по месту жительства подозреваемого были обнаружены две банки с сыпучим веществом в объеме 500 грамм, которое экспертиза идентифицировала как порох, а также патроны для нарезного оружия.
Выяснилось, что ранее у мужчины было изъято огнестрельное оружие и аннулировано разрешение на его хранение из-за нарушений законодательства. Несмотря на это, он продолжил хранить дома взрывчатые вещества и патроны.
За незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов предусмотрено наказание от 6 до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев..
Полиция напоминает, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности и поощряется материально. Сдать их можно в любой отдел полиции.
