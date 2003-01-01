В Карелии на одного суперрандоннера стало больше

Велосипедистка из Петрозаводска Ирина Цепек рассказала о последнем заезде в 400 км, который и позволил получить столь высокий титул.

По словам Ирины, в этом сезоне она прехала серию веломарафонов, состоящую из четырех дистанций: 200, 300, 600 и 400 км. Первые три марафона она проехала в Карелии. Рассказывает, что это были поездки по типу «скоростного велотуризма» и на физическую проверку себя в своем обновленном физкультурном хобби. Последний на 400 км в Ленобласти.



— Про 400 км: знала, что есть такая дистанция, что именно этот километраж является довольно сложной дистанцией, т. к. для среднескоростного велосипедиста предполагается движение завершающей части пути (а это порядка 100-120км) уже в сумеречно-ночные темные часы и на фоне нарастающего утомления и стремительно снижающегося внимания. Также знала, что подобной дистанции уже не будет в этом сезоне в Карелии.

Организатор карельских филиальных бреветов велоклуба «Балтийская звезда» Владимир Басунков порекомендовал поехать в Ленобласть на бревет в 400 км. Он лобавил, что в этом случае она сможет получить норматив суперрандоннера.

— Я просмотрела маршрут — по описанию он был интересным. После определенных сомнений, но благодаря мощной поддержке велокомпании (ребят-девчат из Петрозаводска и из Санкт-Петербурга)-все же решилась. Маршрут под названием «Кольцевой-400», посвящен теме разрыва блокадного ленинградского кольца — мне очень понравился: он был погодно максимально комфортным, разнообразным по рельефу, туристско-историческим (помимо прочего особенно впечатлил монумент «Разорванное кольцо» на берегу Ладоги у истоков Невы), ну и, конечно, в человеческом плане-наблюдать максимально велоувлеченных людей (когда и сам увлечен этим), наблюдать такой «велодвиж»-всегда в удовольствие!

В физическом отношении при соблюдении своих «привычек» и навыков движения не было сложно: горочки в начале повпечатляли, но т. к. это было недалеко от старта и сил было еще полно — дискомфорт быстро забылся, а опасения за финальные 100+ км и вовсе были напрасны- во мне откуда-то проснулись бодрость и силы в ногах, что и позволило, по моим ощущениям, хорошо крутить педальки и завершить трек в три с четвертью ночи (вместо планируемых шести-семи утра)!

В будущем, конечно, очень захотелось посетить и иные бреветные маршруты по Ленобласти, а как сложится — «поживем-увидим»! — подытожила Ирина Цепек.

Напомним, суперрандоннер — это звание, присуждаемое тому, кто за сезон (год с 1 ноября по 31 октября) успешно преодолеет в лимит 4 дистанции 200, 300, 400, 600. Подобным званием может похвастаться далеко не каждый. В стране, говорит Владимир, только несколько сотен суперрандоннеров. В Карелии их три. Любопытно, что титул можно получать ежегодно, более того, за год можно выполнить 1-2-3 супер-серии.

— В Петербурге сейчас один из веломарафонцев три раза «закрыл серию», т. е. у него три 200, три 300, три 400, три 600))) не говоря про 1200). Он сразу же трижды суперрандоннёр, но это УНИКУМЫ, их единицы в России, — рассказал Владимир Басунков.

Напомним, бревет — это веломарафон на длительные дистанции с лимитом времени. Бревет – это не соревнование и места не распределяются. Хотя находятся энтузиасты, которые соревнуются друг с другом, с собой, выжимают максимум из себя, но в целом это не нужно. Все проще – уложился в лимит – успешно прошел дистанцию, не уложился или сошел с дистанции – не прошел. По пути участники заездов смотрят достопримечательности, останавливаются на перекус и отдых. Подробнее о бревете в целом, и заездах в Карелии мы писали ранее.