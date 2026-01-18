В Карелии на онкоучёте состоит более 22 тысяч пациентов

В Карелии, по данным Минздрава, 22 тысяч онкобольных. Их число растет.

За 10 лет их число выросло на 5 380 человек, сообщает «АиФ. Карелия».

Среди заболевших в 2024 году более половины это люди старше 55 лет, как правило, имеющие сопутствующую соматическую патологию.

Чаще онкологи выявляют рак молочной железы, кожи, легких, бронхов и трахеи.

Доля онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях, в Карелии в течение последних пяти лет сохраняется на достаточно высоком уровне — 59,6%. На 37,9% за это же время снизился показатель запущенных случаев.

Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения России поступила первая партия лекарственного препарата «Ракурс, 223Ra», предназначенного для лечения определённых видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях.